Россиянам рассказали о самой популярной марке автомобилей для покупки на вторичном рынке

Автомобили российского производителя Lada стали самой популярной маркой у россиян для продажи на вторичном рынке в категории возраста пяти лет. Об этом РИА «Новости» сообщили специалисты сервиса «СберАвто».

Всего машины этой марки составляют на вторичном рынке около 15% от общего объема. Второе и третье места в этой категории расположились Kia и Volkswagen с долей 12%, в пятерке также Hyundai (11%) и Renault (9%).

В категории автомобилей 10 лет с года выпуска лидирует Nissan (10%), за ним следуют Volkswagen (9%) и Kia (8%).

Большинство иностранных производителей автомобилей из-за спецоперации на Украине приостановили свою деятельность в России.

Ранее Минпромторг составил список товаров для параллельного импорта. Среди них оказались автомобили марок Bently, Jeep, Jaguar, Tesla, Chevrolet, Peterbilt, Freightliner и Rover.