Общество 18 января 2023, 11:54 Россиянам рассказали о рисках, связанных со сделками с недвижимостью по доверенности

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Адвокат Михаил Бойцов разъяснил изданию Lenta.ru, какие риски возможны при заключении сделок с недвижимостью по доверенности.

Бойцов предупредил, что при заключении сделки по доверенности для покупателя недвижимости самый большой риск в том, что она уже может быть отозвана.

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«Покупатель видит доверенность, а отозвана она или нет, он не знает. Сделка есть, а вот права на недвижимость могут не перейти — это основной риск для покупателя объекта», — цитируют специалиста «Известия».

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Отмечается, что необходимо проверять реестр. Сведения об отзыве доверенности есть на сайте Федеральной нотариальной палаты.