Россиянам рассказали о рисках списания денег

Банк, судебные приставы или налоговая инспекция могут на законных основаниях списать денежные средства с карты. Также это может сделать сам взыскатель долга, если обратится в кредитную организацию с исполнительным листом, уточнил ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Банк может в автоматическом режиме списывать со счета деньги за услуги или кредитные платежи по договору с клиентом, отметил юрист в беседе с агентством «Прайм».

На основании решения суда или исполнительного листа списать средства с привязанного к карте счета может Федеральной службой судебных приставов. В том случае, если должник добровольно не соглашается погасить долг, приставы могут списать и исполнительский сбор.

Налоговая инспекция может списать средства со счета без разрешения при наличии долга по налогам, также после получения решения.

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