Россиянам рассказали о рисках попасть в тюрьму из-за недвижимости

Уголовные преступления, связанные с недвижимостью, люди совершают, когда пытаются получить налоговый вычет, на который не имеют права, делают «липовую» регистрацию или обманывают банк при получении ипотечного кредита.

Ярким примером преступления является использование поддельной регистрации по месту жительства, рассказал РИА «Новости» адвокат бюро «Шварц и партнеры» Игорь Купцов. Люди, снимающие квартиры, по его словам, иногда не могут договориться о ней с арендодателем и покупают временную регистрацию по объявлениям в Сети.

«Последующее использование такого поддельного документа может образовывать состав такого преступления, как использование заведомо подложного документа, это статья 327 УК РФ. Санкция — от штрафа в 80 тысяч рублей до ареста на срок до шести месяцев», — объяснил адвокат.

Также попытку получить налоговый вычет по НДФЛ, если для этого не было оснований, суд может квалифицировать как мошенничество по статье 159 УК РФ.

Бывают случаи, когда люди, которые хотят приобрести квартиру в ипотеку, но не имеют достаточно средств для первого взноса, идут на обман банка, рассказала адвокат конторы «Бородин и партнеры» Ольга Туренко. По ее словам, они указывают в договоре завышенную сумму.

«Цену квартиры, которую хотят купить, увеличивают на 10-20%, как раз на размер первоначального взноса», — рассказала адвокат. После этого, по ее словам, продавец пишет для покупателя расписку, в которой указывает, что получил первоначальный взнос в полном объеме. Хотя на самом деле он ничего не получал.

Оставшуюся сумму, которая равна настоящей стоимости квартиры и за которую продавец изначально планировал продать недвижимость, банк предоставляет в качестве кредита.

«В итоге покупатель покупает квартиру без первоначального взноса, а продавец получает все деньги», — пояснила Туренко.

Такие действия квалифицируются как мошенничество, у заемщика из-за них могут возникнуть серьезные проблемы с законом.

Одна из самых чувствительных сфер для мошеннических атак — это недвижимость. Преступники ставят перед собой одну из двух задач: либо выманить деньги у жертвы и не отдать недвижимость, либо продать объект гораздо дороже его рыночной стоимости. Например, часты случаи, когда мошенники продают квартиру сразу нескольким людям и, получив деньги от каждого, исчезают.