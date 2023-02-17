Общество 17 февраля 2023, 11:51 Россиянам рассказали о рисках блокировки звонков при покупке китайских телефонов

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Многие владельцы новых смартфонов, которые предназначены для продажи на китайском рынке, столкнулись с проблемой блокировки голосовых вызовов. Об этом сообщил замруководителя Центра компетенций НТИ на базе Сколтеха по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Александр Сиволобов в беседе с РИА «Новости».

По словам специалиста, с такими ограничениями столкнулись покупатели моделей OnePlus, Realme и OPPO. Эксперт порекомендовал не приобретать телефоны, которые в магазинах отмечены ярлыком CN.

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Как сообщили «Известия», с подобной проблемой можно столкнуться и при покупке распространенной в России марки Xiaomi.

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