Общество 30 июня 2023, 03:54 Россиянам рассказали о редких и малоизвестных льготах Экономист Хрусталева: пенсионеры и родители первоклассников могут получить льготы Shutterstock.com

Читать 360tv в

Родители первоклассников, пенсионеры и другие категории могут получить дополнительные выплаты от работодателя, если он участвует в программе социальной поддержки работников. О малоизвестных льготах агентству Ura.ru рассказала вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.

Если работодатель участвует в программе соцподдержки, то он может устанавливать выплаты отдельным категориям работников.

Реклама

«На этом уровне могут устанавливаться выплаты родителям первоклассников, дополнительные — при рождении детей, при выходе на пенсию, за определенный период работы в компании. Информацию об этих мерах поддержки стоит искать в локальных актах работодателя», — сообщила Хрусталева.

Так же есть выплаты, которе «не на слуху». К таким экономист отнесла ежемесячные социальные пособия для медработников первичного звена, выплаты донорам крови и пособия за особые заслуги перед страной и за достижения. Общероссийские социальные выплаты положены Героям России, Героям труда, ветеранам войн, обладателям государственных наград.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести для студентов из южных регионов России льготные железнодорожные билеты.