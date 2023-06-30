30 июня 2023, 03:54
Россиянам рассказали о редких и малоизвестных льготах
Экономист Хрусталева: пенсионеры и родители первоклассников могут получить льготы
Родители первоклассников, пенсионеры и другие категории могут получить дополнительные выплаты от работодателя, если он участвует в программе социальной поддержки работников. О малоизвестных льготах агентству Ura.ru рассказала вице-президент инвестиционной компании Fontvielle Анастасия Хрусталева.
Если работодатель участвует в программе соцподдержки, то он может устанавливать выплаты отдельным категориям работников.
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«На этом уровне могут устанавливаться выплаты родителям первоклассников, дополнительные — при рождении детей, при выходе на пенсию, за определенный период работы в компании. Информацию об этих мерах поддержки стоит искать в локальных актах работодателя», — сообщила Хрусталева.
Так же есть выплаты, которе «не на слуху». К таким экономист отнесла ежемесячные социальные пособия для медработников первичного звена, выплаты донорам крови и пособия за особые заслуги перед страной и за достижения. Общероссийские социальные выплаты положены Героям России, Героям труда, ветеранам войн, обладателям государственных наград.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил ввести для студентов из южных регионов России льготные железнодорожные билеты.
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