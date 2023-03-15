Общество 15 марта 2023, 16:57 Россиянам рассказали о разнице между бюджетной и люксовой косметикой

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Для производства премиальной и люксовой косметики используются более дорогие отдушки и компоненты. Об этом рассказала визажист Яна Панфиловская в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, косметика бюджетного сегмента состоит из более простого сырья, однако такая продукция не будет вредна для кожи.

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Визажист отметила, что дорогие бренды вкладывают большие деньги в упаковку косметики, тогда как производители масс-маркета предпочитают вкладываться именно в состав продукции.

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