Россиянам рассказали о расширении ассортимента фастфуда в ближайшее время

Ресторанный критик, основатель проекта Tastes of Russia Дмитрий Алексеев считает, что в ближайшее время в России увеличится число заведений, торгующих шаурмой и чебуреками. По его словам, граждане смогут сполна насладиться как дешевым, так и дорогим фастфудом. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Я уверен, что в ближайшее время мы увидим значительное расширение ассортимента фастфуда. То есть станет больше мест с шаурмой, чебуреками и другими традиционными для нашего региона блюдами быстрого питания. Состав этих блюд будет зависеть от ценового сегмента. Условно говоря, рядом с вокзалами будут предлагать шаурму с курицей, а в дорогих торговых центрах она будет уже с мраморной говядиной. Также и с чебуреками, их можно делать хоть с камчатским крабом», — отметил Алексеев.

Эксперт добавил, что производители говядины сыграют ключевую роль в развитии новых видов фастфуда в России. Причем бургеры с ней будут наиболее популярны. Если ранее производители поставляли свою говядину крупным транснациональным операторам фастфуда, то теперь смогут начать продавать ее сами, резюмировал он.