Россиянам рассказали о простых способах продлить свежесть букетов

Всего несколько дней остается до 8 Марта. Мужчины будут штурмовать магазины в поисках красивых букетов, а женщины — придумывать способы, чтобы цветы простояли как можно дольше. Флористы поделились советами по уходу.

Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что самый эффективный рецепт для сохранения свежести букета — хорошая ваза, обычная вода и косой срез стебля. Многие женщины ударяются в эксперименты и начинают засыпать в воду сахар, газировку или другие вещества. Далеко не все народные способы действительно работают, но некоторые помочь могут.

«Единственное, что положительно действует на цветы, в особенности на срезанные орхидеи, — небольшое количество алкоголя в воду. Это действительно „растение-алкоголик“: стоит добавить буквально 20 граммов водки, и орхидея будет стоять дольше», — приводит слова специалиста радио Sputnik.

А вот от сахара лучше отказаться, так как он провоцирует появление бактерий. Из-за этих микроорганизмов цветы погибают. Аспирин тоже назвали не лучшим средством, а вот минеральная вода может продлить жизнь букетов. В минералке есть углекислый газ, который сохранит свежесть цветов.

Нельзя забывать и о том, что окружает букеты. Например, цветы не переносят сквозняков. Ставить вазу рядом с корзиной фруктов тоже не стоит. Фрукты выделяют газы, которые негативно сказываются на растениях.

«Срезанный букет ни в коем случае нельзя ставить около батареи, потому что жаркий воздух высушивает растение. Недаром в цветочном магазине цветы хранятся в холодильнике», — отметила Сафронова.

Перед 8 Марта немаловажен вопрос, какие именно цветы выбрать для своей женщины. Эксперт по этикету Элеонора Басманова посоветовала покупать простые букеты из тюльпанов или крокусов.