Россиянам рассказали о прохождении пика лесных пожаров в стране

В России пройден пик весенних лесных пожаров, а также достигнут переломный момент. Об этом ТАСС сообщили представители Рослесхоза.

Спасатели по-прежнему продолжают патрулировать лесные массивы как по земле, так и с воздуха, несмотря на снижение опасности, сообщило ИА НСН.

«Весенний этап лесных пожаров пройден, однако лесные службы по-прежнему в полной готовности — продолжается наземное [патрулирование] и авиапатрулирование. Оперативное выявление возгораний позволяет в максимально сжатые сроки ликвидировать огонь и не допустить роста площадей, пройденных огнем», — сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

Он добавил, что с начала 2022 года количество лесных пожаров в стране выросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С начала года в России зафиксировали пять тысяч пожаров.