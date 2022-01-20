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    20 января 2022, 07:35

    Россиянам рассказали о признаках «умирающего» телефона

    Специалист Роскачества Кузьменко: вздувшаяся батарея гаджета — признак его неисправности

    Максим Зинкин

    Мобильный телефон, как и любое сложное техническое устройство, имеет свой срок работы. Специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко объяснил в эфире радиостанции «Sputnik», что одним из признаков скорой поломки гаджета является вздувшаяся батарея.

    Россиянам рассказали о признаках «умирающего» телефона

    Производители мобильных устройств указывают сроком службы период от трех до пяти лет, как правило, он работает несколько дольше. Однако емкость батареи со временем уменьшается, а сам гаджет не отвечает требованиям владельца.

    Одним из признаков скорой поломки телефона Кузьменко называет вздувшуюся аккумуляторную батарею и ее быструю разрядку.

    «Явными признаками того, что телефону осталось недолго жить, является быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и пропажа подключения к сети», — рассказал специалист Роскачества.

    Телефон может сломаться и раньше предусмотренного срока, если попадает под воздействие влаги или при падении, добавил Кузьменко. Если он перестал работать, то лучше отнести его в сервисный центр, а не пытаться починить самому.