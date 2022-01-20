Россиянам рассказали о признаках «умирающего» телефона

Мобильный телефон, как и любое сложное техническое устройство, имеет свой срок работы. Специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко объяснил в эфире радиостанции «Sputnik», что одним из признаков скорой поломки гаджета является вздувшаяся батарея.

Производители мобильных устройств указывают сроком службы период от трех до пяти лет, как правило, он работает несколько дольше. Однако емкость батареи со временем уменьшается, а сам гаджет не отвечает требованиям владельца.

Одним из признаков скорой поломки телефона Кузьменко называет вздувшуюся аккумуляторную батарею и ее быструю разрядку.

«Явными признаками того, что телефону осталось недолго жить, является быстрая разрядка, внезапное выключение, мигающий экран, нагрев аккумулятора и пропажа подключения к сети», — рассказал специалист Роскачества.

Телефон может сломаться и раньше предусмотренного срока, если попадает под воздействие влаги или при падении, добавил Кузьменко. Если он перестал работать, то лучше отнести его в сервисный центр, а не пытаться починить самому.