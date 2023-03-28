28 марта 2023, 15:02
Россиянам рассказали о признаках психологического расстройства
Депрессивное настроение и проблемы со сном могут указывать на психологическое расстройство личности. Об этом рассказал врач-психиатр, профессор Николай Говорин в беседе с «Радио 1».
По словам специалиста, основными признаками такого состояния являются тревожные и навязчивые мысли, плохое настроение и нарушение сна.
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Как сообщило Utro.ru, легкие и невыраженные психологические расстройства имеются у 30% населения.
Врачи
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