Общество 28 марта 2023, 15:02 Россиянам рассказали о признаках психологического расстройства

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Депрессивное настроение и проблемы со сном могут указывать на психологическое расстройство личности. Об этом рассказал врач-психиатр, профессор Николай Говорин в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, основными признаками такого состояния являются тревожные и навязчивые мысли, плохое настроение и нарушение сна.

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Как сообщило Utro.ru, легкие и невыраженные психологические расстройства имеются у 30% населения.