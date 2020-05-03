Россиянам рассказали о признаках финансового мошенничества

Обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений — это первый признак мошеннической схемы. Об этом рассказал эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Марат Сафиулин.

«Первый сигнал — это сверхвысокая доходность вложений. Однозначно не стоит вкладываться, если на финансовых ценниках указано 35% годовых и более», — приводит РИА «Новости» слова Сафиулина.

Одним из основных критериев добросовестной организации является наличие разрешения Банка России на привлечение денег населения, отметил эксперт. При этом он отметил, что финансовыми пирамидами могут оказаться банки, кредитные потребительские кооперативы, страховые, брокерские компании и пенсионные фонды.

Сафиулин добавил, что на российском рынке только банковский вклад имеет серьезную страховую защиту.

Кроме того, особенно осторожными стоит быть при взаимодействии с зарубежными компаниями. Их лицензии необходимо проверять на сайтах финансовых регуляторов тех стран, на которые они ссылаются. Но даже если лицензия в порядке, эксперт подчеркнул, что нужно иметь в виду, что любые проблемы с такой компанией придется решать на чужом языке в чужой юрисдикции.

Сафиулин также указал на некоторые предложения, «в сторону которых сегодня даже смотреть не стоит».

«Это рынок бинарных опционов, компании, предлагающие чудо-роботов для торговли на рынке, а также криптопроекты. Во всех этих сферах уровень откровенного мошенничества приближается, а иногда и превышает 90%», — заключил эксперт.

В конце апреля Роспотребнадзор предупредил россиян о новых видах мошенничества в пандемию коронавируса. Как рассказал в ведомстве, преступники предлагают купить несуществующие товары или услуги. Некоторые готовы «оформить» и социальные льготы.