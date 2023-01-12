Общество 12 января 2023, 18:46 Россиянам рассказали о приметах и традициях в Анисьин день

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В праздник Анисьин день, который датируется 12 января, православные чтят память мученицы Анисии Солунской. О традициях и приметах в этот праздник сообщил сайт «Дни.ру».

У православных принято посвящать этот день заботе о собственном здоровье. Также 12 января можно встретиться со своими родными и устроить застолье.

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Отмечается, что в этот день не рекомендуется ругаться со своими близкими и употреблять в пищу соль.

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