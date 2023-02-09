Общество 09 февраля 2023, 13:04 Россиянам рассказали о причинах застенчивости взрослых Психолог Марина Гладышева: причины стеснительности кроются в детстве Unsplash

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Излишняя застенчивость и стеснительность человека может мешать ему полноценно жить в современном мире. О причинах такого поведения у взрослых рассказала психолог Марина Гладышева в беседе с News.ru.

По словам специалиста, очень часто в детском возрасте ребенок сталкивается с неодобрением и осуждением своего поведения. При взрослении этот негативный опыт закрепляется в психике, и в более зрелом возрасте человек остается таким же застенчивым, как в детстве.

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Справиться с излишней стеснительностью можно при помощи новой модели поведения. Для того, чтобы стать уверенней в себе, необходимо признавать свои слабости, пробуя действовать по непривычному сценарию. Это позволит приобрести новый опыт и избавиться от закомплексованности.

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