Общество 30 декабря 2022, 17:58 Россиянам рассказали о причинах взрывов мобильных телефонов Гаджет может взорваться из-за раздутой батареи

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В последнее время отмечается все больше случаев со взрывами мобильных телефонов в руках владельцев. О том, почему гаджеты могут дымиться, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Царьградом».

Эксперт прокомментировал недавнюю ситуацию, когда гаджет взорвался в руках у девочки, неудачно надавившей на аккумулятор сотового телефона. По словам Муртазина, с большей вероятностью в данном случае можно говорить о вздутии батареи.

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Он подчеркнул, что от такой ситуации не застрахован владелец даже самого дорогого айфона.

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