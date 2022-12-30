30 декабря 2022, 17:58
Россиянам рассказали о причинах взрывов мобильных телефонов
Гаджет может взорваться из-за раздутой батареи
В последнее время отмечается все больше случаев со взрывами мобильных телефонов в руках владельцев. О том, почему гаджеты могут дымиться, рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с «Царьградом».
Эксперт прокомментировал недавнюю ситуацию, когда гаджет взорвался в руках у девочки, неудачно надавившей на аккумулятор сотового телефона. По словам Муртазина, с большей вероятностью в данном случае можно говорить о вздутии батареи.
Реклама
Он подчеркнул, что от такой ситуации не застрахован владелец даже самого дорогого айфона.
Реклама
Гаджеты
Реклама
Реклама