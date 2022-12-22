Общество 22 декабря 2022, 11:22 Россиянам рассказали о причинах выпадения волос после болезни Трихолог Юлия Нагайцева: после приема антибиотиков могут выпадать волосы

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Основными последствиями коронавируса большинство россиян назвали ухудшение памяти и сильнейшее выпадение волос. О двух самых распространенных причинах потери волос после простудных заболеваний рассказала трихолог Юлия Нагайцева в интервью радиостанции Sputnik.

По словам специалиста, к появлению такого недуга могут привести прогулки без шапки в холодное время года. Также негативно скажутся выходы на улицу с недосушенными волосами.

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Трихолог отметила, что зачастую при появлении высокой температуры во время различных заболеваний отмечается сильное выпадение волос. Это связано с тем, что организм пытается всеми силами бороться с болезнью, сохраняет микроэлементы и перестает расходовать их на волосы.

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