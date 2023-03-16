Общество 16 марта 2023, 18:39 Россиянам рассказали о причинах спонтанных покупок в интернет-магазинах

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Некоторым людям сложно отказаться от спонтанных покупок на различных маркетплейсах. О причинах такой мании рассказала психолог Татьяна Гилева в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, в интернете товары можно купить в два клика, тогда как в оффлайн-магазинах есть шансы передумать приобретать ту или иную вещь.

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Также людям намного проще тратить виртуальные деньги, отметила психолог. В случае, если покупки превращаются в манию, необходимо разобраться с причинами такого поведения.

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