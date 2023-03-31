Общество 31 марта 2023, 16:22 Россиянам рассказали о причинах роста цен на недвижимость после 2020 года

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Стоимость квартир на российском рынке недвижимости значительно выросла после 2020 года. О причинах такого роста рассказал эксперт рынка недвижимости, член Российской гильдии риэлторов Константин Барсуков в беседе с Runews.

По словам эксперта, снижение цен на квартиры фиксировалось в 2016 году. На протяжении продолжительного времени стоимость не увеличивалась, однако инфляция в стране продолжалась.

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Барсуков отметил, что пандемия в 2020 году лишь спровоцировала рост цен на недвижимость в России.