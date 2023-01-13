Общество 13 января 2023, 11:03 Россиянам рассказали о причинах повышенной электризации кожи зимой Электризация появляется при ношении синтетической одежды Unsplash

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Многие россияне в холодное время года отмечают повышенную электризацию кожных покровов при прикосновении к различным предметам и вещам. О причинах возникновения таких электрических разрядов рассказал невролог Лаврентий Неустроев сайту «ФедералПресс».

По словам специалиста, у человека повышенная электризация зимой обычно проявляется в чрезмерно влажной среде. Так, кожные покровы будут бить током в холодное время года при регулярной работе специального увлажнителя помещений.

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Причина возникновения подобного удара током заключается в разноименности разрядов на различных поверхностях. Именно поэтому человек чувствует неприятные покалывания.

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Кроме того, врач отметил, что электризация может возникать и при выборе некачественной одежды — человеку стоит перебрать свой гардероб и отказаться от ношения вещей из синтетики.