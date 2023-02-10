Общество 10 февраля 2023, 18:19 Россиянам рассказали о причинах повышения цен на огурцы

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С начала года покупатели заметили подорожание огурцов на российских прилавках. О причинах рост цена на овощи сообщил РБК со ссылкой на расчеты Росстата.

По данным «Политэксперт», по сравнению с прошлогодними декабрьскими показателями цена на огурцы выросла на 53%. Такое заметное подорожание представители Руспродсоюза объяснили сезонностью.

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Также рост цен связан с индексацией тарифов на электричество, которое необходимо для выращивания огурцов в теплицах.

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