Общество 13 марта 2023, 18:40 Россиянам рассказали о причинах отсутствия интимной близости в отношениях

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В отношениях между возлюбленными со временем проходит страсть и снижается физическое влечение друг к другу. О причинах такого состояния рассказал сексолог Евгений Кульгавчук Пятому каналу.

По словам специалиста, с годами интимная близость для партнеров становится не так важна и уходит на второй план. Для того, чтобы поддерживать влечение друг к другу, необходимо почаще ходить на свидания и дарить подарки, считает эксперт.

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Как сообщило Ura.ru, партнерам очень важно создавать условия для обновления и перезагрузки своих отношений.

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