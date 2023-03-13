13 марта 2023, 18:40
Россиянам рассказали о причинах отсутствия интимной близости в отношениях
В отношениях между возлюбленными со временем проходит страсть и снижается физическое влечение друг к другу. О причинах такого состояния рассказал сексолог Евгений Кульгавчук Пятому каналу.
По словам специалиста, с годами интимная близость для партнеров становится не так важна и уходит на второй план. Для того, чтобы поддерживать влечение друг к другу, необходимо почаще ходить на свидания и дарить подарки, считает эксперт.
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Как сообщило Ura.ru, партнерам очень важно создавать условия для обновления и перезагрузки своих отношений.
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