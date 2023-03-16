16 марта 2023, 18:36
Россиянам рассказали о причинах измен в семье
Даже самые счастливые браки могут разрушиться из-за измен. О причинах такого поведения партнеров рассказала «Общественная служба новостей».
Отмечается, что ближайшее окружение и семья, в которой воспитывался человек, способны повлиять на отношение партнера к изменам.
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Как сообщили «Дни.ру», если в детстве ребенок видел, как кто-то из родителей находил утешение на стороне, то во взрослом возрасте такое поведение не покажется человеку чем-то странным.
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