Общество 16 марта 2023, 18:36 Россиянам рассказали о причинах измен в семье

Читать 360tv в

Даже самые счастливые браки могут разрушиться из-за измен. О причинах такого поведения партнеров рассказала «Общественная служба новостей».

Отмечается, что ближайшее окружение и семья, в которой воспитывался человек, способны повлиять на отношение партнера к изменам.

Реклама

Как сообщили «Дни.ру», если в детстве ребенок видел, как кто-то из родителей находил утешение на стороне, то во взрослом возрасте такое поведение не покажется человеку чем-то странным.

Реклама