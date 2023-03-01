Общество 01 марта 2023, 16:16 Россиянам рассказали о причинах агрессивного поведения детей в школах

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Многие дети проявляют в школе агрессию по отношению к другим ученикам. О причинах такого поведения ребенка рассказала клинический психолог детской клиники «Фэнтези» Мария Макухина сайту kp.ru.

По словам специалиста, недружелюбное поведение зачастую связано с низкой самооценкой ребенка. Также агрессия проявляется у детей с неразвитой эмпатией.

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Кроме того, в домашней обстановке ребенок может наблюдать за агрессивным поведением взрослых, после чего он будет общаться со своими сверстниками в грубой форме.