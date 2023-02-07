Общество 07 февраля 2023, 12:07 Россиянам рассказали о преимуществах и недостатках студий и апартаментов

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Многие россияне из-за ограничений в бюджете не могут позволить себе купить полноценную квартиру, поэтому приобретают студию или же апартаменты. Такое мнение высказала эксперт по недвижимости, основатель АН «Тренд Хаус» Ксения Аверс и в беседе с «Известиями» рассказала о плюсах и минусах таких покупок.

По словам эксперта, апартаменты привлекают своей доступной ценой, однако по сравнению с квартирами у них есть ряд минусов. Так, по нормативам вокруг такого жилья не будет никакой инфраструктуры. Кроме того, зачастую в комнатах апартаментов отсутствует солнечный свет и шумоизоляция.

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Аверс подчеркнула, что жить в студии вдвоем довольно некомфортно, однако при отсутствии других вариантов можно приспособиться.

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