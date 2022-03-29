Россиянам рассказали о правильном уходе за геранью

Интернет-издание Prooren.ru перечислило ряд правил, соблюдение которых поможет герани регулярно цвести в домашних условиях.

ИА Nation News обратило внимание на то, что герань должна стоять в самом освещенном месте в доме. Оптимальный температурный режим в вечернее время +15 градусов, а в дневное время он должен составлять +19 градусов.

Цветок рекомендуется поливать водой комнатной температуры. Летом это надо делать раз в три дня, а зимой раз в 8-10 дней. При этом важно проводить обрезку растения, в противном случае оно не будет регулярно цвести.