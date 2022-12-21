Общество 21 декабря 2022, 18:13 Россиянам рассказали о правилах занятий спортом зимой Правильная одежда необходима при зимних тренировках

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Зимнее время года — это не повод прекращать заниматься спортом и физическими нагрузками. О том, каких правил стоит придерживаться при тренировках на улице в холодное время года, сообщил сайт «Ридус».

Очень важно в зимний период выбирать правильную тренировочную одежду. Первый слой обязательно должен состоять из термобелья для отведения влаги. Второй слой может включать в себя тайтсы, футболку из водоотталкивающей ткани, а также кофту из флиса с длинным рукавом. Последний слой одежды может быть в виде утепленных брюк и ветрозащитной спортивной куртки. На голову нужно надеть флисовую шапку, а на шею — специальный шарф (бафф), руки нужно защищать перчатками.

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Кроме того, при зимних тренировках не стоит забывать и о предварительной разминке. Также рекомендуется не забывать пить необходимое количество жидкости.

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