Общество 01 февраля 2023, 13:20 Россиянам рассказали о правилах выбора телескопа

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Все телескопы отличаются своими характеристиками, о которых при выборе этого устройства покупателю необходимо знать. О том, чем руководствоваться при выборе телескопа, рассказал специалист сервиса «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в беседе с RT.

По словам эксперта, в первую очередь покупателю необходимо обратить внимание на апертуру оптических телескопов.Так, если будущий пользователь планирует наблюдать за небесными телами и звездами в городской обстановке, то подойдет апертура 70—90 миллиметров.

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Также Соколов подчеркнул, что при выборе устройства нужно посмотреть на фокусное расстояние — отлично подойдут телескопы с расстоянием от 20 до 100 крат.