07 февраля 2023, 12:49
Россиянам рассказали о правилах воспитания застенчивого ребенка
Родителям застенчивых детей необходимо с особой деликатностью отнестить к такой особенности ребенка. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова в беседе с News.ru.
По словам специалиста, родителям ни в коем случае нельзя стыдить ребенка за стеснительность при других. Так, не нужно призывать ребенка быть смелым и пойти пообщаться с другими детьми, ведь подобные предложения только усугубят ситуацию. Психолог посоветовала подбадривать застенчивых детей и при любом случае указывать на их смелость и активность.
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При постоянном подбадривании ребенок сможет избавиться от излишней застенчивости и стать более уверенным. Если же родители испытывают стыд из-за скромности своих детей, то в таком случае психолог порекомендовала обратиться к специалистам.
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