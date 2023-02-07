Общество 07 февраля 2023, 12:49 Россиянам рассказали о правилах воспитания застенчивого ребенка freepik

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Родителям застенчивых детей необходимо с особой деликатностью отнестить к такой особенности ребенка. Об этом рассказала детский психолог Наталья Наумова в беседе с News.ru.

По словам специалиста, родителям ни в коем случае нельзя стыдить ребенка за стеснительность при других. Так, не нужно призывать ребенка быть смелым и пойти пообщаться с другими детьми, ведь подобные предложения только усугубят ситуацию. Психолог посоветовала подбадривать застенчивых детей и при любом случае указывать на их смелость и активность.

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При постоянном подбадривании ребенок сможет избавиться от излишней застенчивости и стать более уверенным. Если же родители испытывают стыд из-за скромности своих детей, то в таком случае психолог порекомендовала обратиться к специалистам.

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