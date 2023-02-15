Общество 15 февраля 2023, 12:53 Россиянам рассказали о правилах успешного прохождения собеседования РИА «Новости»

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Следование определенным правилам при подготовке к собеседованию позволит успешно его пройти. О том, что нужно сделать перед встречей с потенциальным работодателем, рассказала психолог Юлия Владис в беседе с News.ru.

По словам специалиста, работнику заранее необходимо тщательно продумать все свои ответы на самые распространенные вопросы. Также следует подробно ознакомиться с информацией о компании, в которую принято решение устраиваться. Кроме того, уверенно себя чувствовать на собеседовании поможет предварительное запоминание всех имен руководителей.

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Психолог посоветовала за несколько часов до встречи расслабиться и отвлечь свое внимание на другие дела. Отлично снимет напряжение кардиотренировка, добавила Владис.

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