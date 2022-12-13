13 декабря 2022, 17:36
Россиянам рассказали о правилах при выборе сладкого подарка детям
Новогодние подарки должны состоять из мармелада
Каждый ребенок находится в ожидании чуда в преддверии Нового года. Создать волшебство и праздничное настроение можно при помощи сладкого подарка детям, сообщили Nation News.
По данным сайта, лучше всего, если желанный ребенком подарок будет состоять из сладостей в виде мармелада, зефира и пастилы - эти продукты максимально безопасны для детей, в них не содержатся вредные красители и вещества. Также родителям очень важно обратить внимание на состав подарка, конфеты в нем должны быть дорогие и качественные.
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Кроме того, необходимо посмотреть и на состав самих сладостей, ведь в большинстве могут содержаться трансжиры и большое количество сахара. Таким образом, отнестись к выбору подарка для своего ребенка нужно со всей ответственностью.
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