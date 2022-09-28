Россиянам рассказали о правилах получения загранпаспортов при частичной мобилизации | 360°

Общество 28 сентября 2022, 15:16 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали о правилах получения загранпаспортов при частичной мобилизации «Объясняем.рф»: ограничивать выдачу загранпаспортов в при частичной мобилизации не будут РИА «Новости»

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Возможности получения загранпаспорта для россиян в условиях частичной мобилизации ограничиваться не будут. Исключение сделали только для тех, кто получил повестку или отправился по призыву. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала официального портала «Объясняем.рф».

Авторы напомнили, что частичная мобилизация не приводит к ограничениям на поездки россиян, в том числе за границу, и на получение выездных документов.

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«В связи с частичной мобилизацией выдача заграничных паспортов ограничиваться не будет. В то же время, если гражданин уже призван на военную службу или получил повестку (по мобилизации или по призыву), ему откажут в выдаче заграничного паспорта», — говорится в сообщении.

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В этом случае заявитель получит уведомление, в котором пропишут основание отказа, срок его действия, а также название и адрес юридического лица, которое взяло на себя ответственность за ограничение прав россиянина на выезд из страны.

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов заявил, что уехавшие во время частичной мобилизации россияне, которые не нарушили закон, смогут вернуться домой без каких-либо правовых последствий. Те, кто решил таким образом избежать призыва, понесут серьезную моральную ответственность.

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