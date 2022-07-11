Россиянам рассказали о правилах получения больничного по уходу за ребенком

С 1 января этого года листок нетрудоспособности по уходу за больным ребенком выписывается в электронном виде, а само пособие выплачивается только за определенное количество дней. Об этом написала «Парламентская газета».

В том случае, если заболел дошкольник, пособие можно получить максимум за 60 дней в году, а если ребенок в возрасте от 7 до 15 лет — за 45 дней.

Родители могут оформить больничный, если заболел ребенок до 15 лет. Он также будет оплачиваться и на более старшего ребенка, если тот является инвалидом, болен ВИЧ-инфекцией, онкологическим заболеванием, или болезнью, связанной с поствакцинальными осложнениями.

Если в детском саду у ребенка объявили карантин, один из родителей также может получить больничный.

В приказе Минздрава, выпущенном 23 ноября 2021 года, говорится, что если мама уже находится на больничном с одним ребенком и у нее резко заболевает второй, то листок нетрудоспособности продлевается, пока не выздоровеют все дети. При этом дни, совпавшие с освобождением от работы по уходу за первым ребенком, не засчитываются при оплате.