Общество 15 февраля 2023, 12:11 Россиянам рассказали о правилах комфортного проживания с собакой Кинолог Владимир Голубев: хозяину собаки необходимо придерживаться установок в воспитании Unsplash

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Перед тем, как завести собаку, человек должен точно знать, что ему под силу грамотно воспитать питомца и обеспечить животному должный уход. О правилах комфортного совместного проживания с собакой рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, владельцу питомца должно быть интересно со своим любимцем гулять по городу, жить в одном доме и проводить весь досуг. Для этого необходимо выстроить определенные взаимоотношения с собакой. Так, владельцам не стоит кричать на своих питомцев во время обучения разным командам. Также не рекомендуется часто изменять график кормления и прогулок.

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Кинолог отметил, что владельцам собак необходимо строго придерживаться одних и тех же установок в воспитании — четкое следование правилам сделает совместную жизнь с питомцем комфортной.

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