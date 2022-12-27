Общество 27 декабря 2022, 15:02 Россиянам рассказали о правилах формулировки своих желаний Все свои желания нужно записывать в блокнот без частицы «не»

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Многие россияне уже подводят итоги уходящего года и задумываются о планах и новых свершениях на следующий год. О том, как правильно формулировать свои мечты и желания, рассказала специалист по работе с подсознанием Нина Метельская в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, при формулировании своих желаний нужно избегать употребления частицы «не». Также в блокнот стоит записать свою мечту так, как будто она уже сбылась.

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Кроме того, Метельская посоветовала записывать желания совершенно разных масштабов — от самых элементарных до, как кажется, недосягаемых

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