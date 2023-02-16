Общество 16 февраля 2023, 12:32 Россиянам рассказали о правилах бодрого начала дня Психолог Ксения Демина: утренняя пробежка станет отличным способом бодрого начала дня

Читать 360tv в

Начать свой день бодро и продуктивно можно, если следовать определенным правилам. Советами поделилась психолог, тренер по самооценке и личностному росту, эксперт в области межличностных коммуникаций Ксения Демина в беседе с «Мослентой».

По словам специалиста, продолжительный сон влияет на продуктивность и правильное распределение энергии в течение последующего дня. Также зарядиться бодростью и хорошим настроением с утра поможет пробежка или же обливание холодной водой.

Реклама

Как сообщила «Общественная служба новостей», духовные практики наполнят человека энергией и придадут сил.

Реклама