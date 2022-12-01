Общество 01 декабря 2022, 10:54 Россиянам рассказали о правилах безопасности при установке саун в квартирах

Читать 360tv в

Установка в квартирах саун и хаммамов требует соблюдения определенных правил. О безопасности паровых комнат в домах радиостанции Sputnik рассказал руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

Эксперт подчеркнул, что домашние сауны потребляют большое количество электроэнергии, так как для обеспечения их работы нужно мощное оборудование - такой нагрузки проводка может не выдержать. Отмечается, что также при установке инфракрасных комнат требуется хорошая гидропароизоляция.

Реклама

Если же игнорировать эти требования по установке, водяной пар может негативно повлиять на бетонную конструкцию стен, что может привести к обрушению.

Реклама

Авторы: