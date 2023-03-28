Общество 28 марта 2023, 15:59 Россиянам рассказали о правилах безопасного использования нейросети

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В последнее время участились случаи утечек личной информации пользователей в Сеть. О правилах безопасности при использовании нейросети рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с «Ридусом».

По словам депутата, в настоящее время в России разрабатываются современные механизмы защиты данных, однако полностью избежать утечек нельзя.

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Чтобы личная информация не появилась в открытом доступе, очень важно при использовании нейросети не указывать на цифровых сервисах жизненно важную информацию, добавил Кирьянов.