Общество 19 февраля 2023, 05:57 Россиянам рассказали о праве получать две пенсии сразу Юрист Соловьев: некоторые группы россиян имеют право получать две пенсии сразу РИА «Новости»

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Россияне могут по закону перейти с одного вида пенсии на другой и даже получать две выплаты сразу. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм».

Как пояснил юрист, одновременное получение двух пенсий определяется законами о страховой пенсии, о пенсионном обеспечении военнослужащих и сотрудников спецслужб, а также о государственном пенсионном страховании.

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Одновременно получать пенсию по инвалидности и старости могут несколько категорий россиян. К ним относятся участники Великой Отечественной войны; получившие инвалидность вследствие военной травмы; люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

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Переход с одной пенсии на другую или же получение сразу двух пенсий, как отметил Соловьев, происходит по инициативе человека. Для того, чтобы узнать о наличии такого права, следует обратиться с заявлением в органы соцобеспечения.

Получателями компенсационных выплат за вывоз твердых коммунальных отходов в Московской области стали около 430 тысяч пенсионеров. На эту меру поддержки в 2023 году выделили 521,5 миллиона рублей. Для того, чтобы получать такую выплату не нужно дополнительно подавать заявление, она начисляется автоматически, отметила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.