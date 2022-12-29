Общество 29 декабря 2022, 14:37 Россиянам рассказали о последствиях фиктивного развода ради льгот Фиктивный развод может быть расценен как мошенничество

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В последнее время все чаще отмечаются случаи, когда супруги фиктивно разводятся ради получения положенных от государства льгот. О том, какое наказание можно получить за такие схемы, рассказал почетный адвокат России Дмитрий Краснов сайту «Абзац».

По словам специалиста, такие действия россиян вполне могут расценить как мошенничество. По данным сайта kp.ru, фиктивный развод может грозить наказанием в виде штрафа, ареста, принудительных работ и даже лишения свободы.

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Однако доказать такие противоправные умыслы крайне непросто из-за отсутствия в России механизма определенного контроля, добавил Краснов.

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