Россиянам рассказали о послаблениях для должников по кредитам
Юрист Соловьев: у должников появится право сохранять часть получаемого дохода в 2022 году
В Новом году тех россиян, которые задолжали банкам и не могут вовремя вернуть деньги, ждет ряд послаблений, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.
Летом прошлого года был принят федеральный закон № 234-ФЗ, напомнил Соловьев в беседе с агентством «Прайм». В соответствии с ним у россиян с 1 января 2022 года будет право обратиться с заявлением в подразделение судебных приставов, где возбуждено или уже ведется исполнительное производство о наложении взыскания на их доходы.
В заявлении россияне могут попросить о сохранении зарплаты и других доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума.
Такая сумма, как отметил Соловьев, будет считаться неприкосновенным минимальным размером дохода, который необходим «для существования должника-гражданина и лиц, находящихся на его иждивении».
Но нововведение коснется не всех должников. Исключением станут те должники, которые задолжали с ответом на требования о взыскании алиментов; возмещении ущерба, причиненного преступлением, возмещении вреда, причиненного здоровью и возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
Непривитые от коронавируса россияне могут столкнуться с неприятным сюрпризом при обращении в банки за получением кредитов. Для этой категории граждан ставки по банковским продуктам могут быть выше, чем для вакцинированных.