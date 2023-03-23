Общество 23 марта 2023, 16:04 Россиянам рассказали о популярных схемах мошенничества при похоронах

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Родственники умерших людей зачастую становятся жертвами мошеннических действий. О самых распространенных схемах злоумышленников рассказала гендиректор одного из ритуальных бюро в Санкт-Петербурге Елена Эльсалиева в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, аферисты могут представиться сотрудниками госучреждений и запросить личную информацию об умершем, которую в последующем будут использовать в своих обманных целях.

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Как сообщил сайт kp.ru, также мошенники могут воспользоваться горем родственников и навязать атрибуты для погребения по неадекватной цене.

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