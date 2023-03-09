Общество 09 марта 2023, 15:31 Россиянам рассказали о популярных схемах интернет-мошенничества

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Одними из самых распространенных видов мошеннических действий в интернете являются звонки из банка и обманы в приложениях знакомств. Об этом сообщил руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко газете «Петербургский дневник».

По словам специалиста, при общении на сайтах знакомств злоумышленники предлагают сходить на концерт, после чего отправляют ссылку на оплату билетов. Также зачастую мошенники могут использовать кибербуллинг для привлечения внимания потенциальной жертвы.

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Кроме того, популярной схемой обмана злоумышленников являются звонки якобы от сотрудников банка.

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