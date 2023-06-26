Общество 26 июня 2023, 07:57 Россиянам рассказали о пользе в использовании старого Wi-Fi-роутера Эксперт Бурхайло: старый Wi-Fi-роутер позволит расширить функционал нового двумя способами Unsplash

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Старый домашний Wi-Fi-роутер после замены на новый может выполнять ряд полезных функций, поэтому не стоит его выкидывать. Об этом радио Sputnik рассказал эксперт по телекоммуникациям Вячеслав Бурхайло.

По его словам, устройство поможет улучшить функционирование домашней сети, если его применять как репитер или коммутатор. Так оно усилит Wi-Fi-сигнал и позволит подключить больше техники к основному маршрутизатору.

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«В первом случае старый роутер подключается к новому проводом и своими мощностями транслирует Wi-Fi-сигнал.<…> Во втором случае старый роутер тоже подключается к новому, после чего можно использовать порты старого для присоединения техники», — рассказал Бурхайло.

По его словам, большинство роутеров по умолчанию могут служить коммутаторами, для этого нужно правильно подключить провода самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. При этом, чтобы прибор можно было использовать в качестве репитера, его программное обеспечение должно поддерживать данную функцию. Удостовериться в этом можно на сайте производителя или в веб-интерфейсе маршрутизатора.

Бурхайло предупредил, что старые роутеры могут быть недостаточно надежными в плане безопасности из-за более простых методов шифрования.

Ранее россиян предупредили о том, что мошенники могут украсть информацию о паролях, финансах и другие личные данные в зонах бесплатного Wi-Fi.