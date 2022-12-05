Общество 05 декабря 2022, 11:43 Россиянам рассказали о пользе рисования во время стресса

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Если человек чувствует себя подавленным и испытывает негативные эмоции, ему необходимо взять лист бумаги и начать хаотично рисовать. Об этом «Москве 24» рассказала арт-терапевт Оксана Авдеева.

По мнению специалиста, рисунок станет лучшим помощником в борьбе со стрессом, который, как известно, негативно влияет на здоровье организма. Рисовать можно все, что приходит в голову — это могут быть, к примеру, хаотичные линии. Затем лист бумаги стоит скомкать и выбросить в мусорное ведро.

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Авдеева добавила, что такие действия способны снять напряжение. После можно взять уже второй лист бумаги и начать рисовать круги, не зажимая руки и позволяя ей свободно двигаться. Все это поможет избавиться от негативных эмоций и принять верное и взвешенное решение.

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