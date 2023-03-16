Общество 16 марта 2023, 14:42 Россиянам рассказали о пользе рисования карандашами для детей

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Сегодня в стране отмечается необычный праздник — день цветных карандашей. О том, какую пользу приносит рисование для детей, сообщила психолог Светлана Соколова в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, цветные карандаши развивают творческие способности ребенка. Также при их использовании тренируется рука, благодаря чему дошкольнику будет легче при обучении письму.

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Психолог отметила, что рисование карандашами способствует совершенствованию речи детей.

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