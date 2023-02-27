Общество 27 февраля 2023, 13:07 Россиянам рассказали о пользе кокосового молока для волос

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Кокосовое молоко — это не только источник множества микроэлементов, которые можно получить через прием пищи, но и незаменимое косметическое средство. Об этом сообщило РИА ФАН.

Так, например, кокосовое масло очень полезно для волос. Оно предотвращает потерю белка. Потому для тусклых и безжизненных волос подойдут маски из этого средства.

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Еще кокосовым маслом можно полоскать полость рта. Это поможет сократить число болезнетворных бактерий, которые вредят деснам и здоровью зубов.

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