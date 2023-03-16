Общество 16 марта 2023, 11:49 Россиянам рассказали о пользе яблок разных цветов

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Яблоки желтого, зеленого и красных цветов отличаются вкусовыми качествами и содержат разнообразные микроэлементы. О пользе этих фруктов сообщил сайтpetrograd.ru.

Зеленые яблоки богаты витамином С, они содержат больше кислот и являются самыми кислыми. Плоды этого цвета подойдут худеющим людям — в них содержится минимальное количество сахара.

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Красные яблоки рекомендуется употреблять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Фрукты желтого цвета помогут снизить уровень холестерина в крови и выведут токсины из организма.

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