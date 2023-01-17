17 января 2023, 14:22
Россиянам рассказали о положительном влиянии музыки на эффективность тренировок
Музыка способна создать хорошее настроение во время физнагрузок
Во время занятий спортом музыкальное сопровождение влияет на хорошее самочувствие тренирующихся и создает хорошее настроение. Об этом сообщила фитнес-эксперт Алина Ватомова в разговоре с «Радио 1».
По словам специалиста, для активных тренировок лучше всего подойдет энергичная музыка. Во время занятий йогой и пилатесом рекомендуется отдать предпочтение более спокойным мелодиям.
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Однако, как сообщил RT, излишняя эмоциональная окраска мелодии в некоторых случаях может отвлечь от процесса тренировок.
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