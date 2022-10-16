Россиянам рассказали о появлении новых дорожных знаков | 360°

Общество 16 октября 2022, 03:02 Поделиться Telegram

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Viber Россиянам рассказали о появлении новых дорожных знаков Юрист Редин: в России появятся два новых знака, касающихся электромобилей и автобусов РИА «Новости»

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Два новых знака скоро включат в правила дорожного движения (ПДД). Они будут касаться зарядки электромобилей и движения автобусов, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер юридической компании «Позиция права» Егор Редин.

По словам юриста, рост популярности электросамокатов и других подобных средств передвижения привел к необходимости обозначения специальных заправочных станций. На этом знаке изобразят колонку и электрокабель.

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Редин также добавил, что в ПДД появится знак «движение автобусов запрещено» для разгрузки дорожной сети, который будет актуален только для частных транспортных средств. Платная парковка будет дополнительно обозначаться монетой, резюмировал юрист.

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Если человек вовремя не заплатит штраф за нарушение ПДД, то может получить своего рода «штраф за штраф». А именно — увеличение размера штрафной санкции в два раза, административный арест или обязательные работы, предупредил россиян адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Евгения Рыжкова.

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